В понедельник, 13 мая, в одной из школ Коростышева (Житомирская область) распылили газ, из-за чего 13 школьников доставили в местную больницу, передают "Факты".

Как сообщают в отделе коммуникации полиции Житомирской области, ЧП произошло около 10:40 на перемене между уроками. Газ, вызвавший у детей жжение и раздражение кожи, распылили в туалете. В медучреждение отправили 13 детей.

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Правоохранители, прибывшие в школу, установили, что газ распылил ученик 8 класса. Начато уголовное производство. Предварительная квалификация - статья 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа или же ограничения свободы сроком до 5 лет.

Ранее сообщалось, что в Запорожье воспитатель издевалась над детьми, а также в Японии авто влетело в толпу детей.