Україна робитиме ставку на новаторство, - про це сказав прем'єр Володимир Гройсман під час Всеукраїнського фестивалю інновацій.

Цього року серед номінантів на перемогу - розробники мобільних додатків, пристроїв для допомоги незрячим, діагностичних систем, військових напрацювань на основі акустики та багатьох інших винаходів.

Загалом заявки на фестиваль подали 75 закладів освіти.

"Реальний бізнес - малий, великий, середній сьогодні інвестує в інновації. Для того, аби стати більш успішними, прогресивними. Або презентувати на ринку той продукт, який сьогодні потрібен у світі. Я вже не говоритиму про те, що одна із найважливіших і суттєвіших наших переваг - питання українського інтелекту. Якщо ми глобально подивимось на інноваційний світ, ми побачимо, що наш інтелект завжди знаходиться у найуспішніших проектах. Наше завдання сформувати цілісний продукт в рамках нашої держави України", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.