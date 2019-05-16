Фестиваль інновацій: Володимир Гройсман відзначив розробки українських винахідників [ Редактировать ]
Україна робитиме ставку на новаторство, - про це сказав прем'єр Володимир Гройсман під час Всеукраїнського фестивалю інновацій.
Цього року серед номінантів на перемогу - розробники мобільних додатків, пристроїв для допомоги незрячим, діагностичних систем, військових напрацювань на основі акустики та багатьох інших винаходів.
Загалом заявки на фестиваль подали 75 закладів освіти.
"Реальний бізнес - малий, великий, середній сьогодні інвестує в інновації. Для того, аби стати більш успішними, прогресивними. Або презентувати на ринку той продукт, який сьогодні потрібен у світі. Я вже не говоритиму про те, що одна із найважливіших і суттєвіших наших переваг - питання українського інтелекту. Якщо ми глобально подивимось на інноваційний світ, ми побачимо, що наш інтелект завжди знаходиться у найуспішніших проектах. Наше завдання сформувати цілісний продукт в рамках нашої держави України", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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