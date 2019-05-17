Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Росії за "законом Магнітського". До розширеного списку потрапили чеченський спецзагін швидкого реагування Терек і п'ятеро росіян.

Відтепер будь-яка їхня власність у межах юрисдикції США заблокована. Наразі під санкціями перебувають 55 осіб.

Нагадаю, наприкінці 2012 року Сполучені Штати ухвалили "закон Магнітського" про обмеження щодо росіян, які порушують права людини.