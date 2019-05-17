Гройсман прокомментировал розпад коалиции [ Редактировать ]
Премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал прекращение работы коалиции в Верховной Раде и поблагодарил входящие в нее политические силы за принятие тяжелых решений за последние пять лет. Об этом он сказал во время вступительного слова на Часе вопросов к правительству в парламенте.
Он отметил, что коалиция, которая была создана в 2014-м, оказалась в непростых условиях - требовалось принятие тяжелых решений.
"Я думаю, что это решение не простое, так как и решение, которое было пять лет назад об образовании коалиции, которой выпало принятие абсолютно необходимых, но очень тяжелых и непопулярных решений. У коалиции тогда был тяжелый выбор – или принимать решения, которые обеспечат стабильность государства, принимать решения, которые будут менять старую, сломанную систему, или отказаться от ответственности и перейти в оппозицию. Хочу поблагодарить коалицию, которая была создана … В тех условиях, в которых Украина оказалась в 2014 году, нужно иметь сильную волю и дух, чтобы взять на себя ответственность в самые тяжелые времена нашей независимости", - заявил Гройсман.
Глава правительства также поблагодарил фракции БПП и "Народный фронт", которые входили в коалицию.
Ранее Гройсман призвал вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение.
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