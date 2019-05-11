Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за возобновление уголовной ответственности за незаконное обогащение, об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы создали Национальное антикоррупционное бюро, мы пережили люстрации, электронные декларации чиновников, создали Антикоррупционный суд и имели наказание за незаконное обогащение. Зачем это разрушать? Мы уже все это создали и зафиксировали, теперь с этим нужно жить. Я за то, чтобы ее (уголовную ответственность – ИФ) вернули", - сказал Гройсман.

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В то же время, премьер подчеркнул, что необходимо подумать, каким образом это сделать, "чтобы потом снова норма не была разрушена: необходимо найти правильные юридические формулировки и поставить на этом точку".

Гройсман также заявил, что вопросы всеобщего декларирования и налоговой амнистии капиталов нуждаются в детальном обсуждении.

"В европейских странах существует всеобщее декларирование. Все остальное нужно немножко подробнее обсудить, понять саму механику идеи и технику. Так, в общих чертах, это может восприниматься, но надо понять, что именно предлагается под этими названиями", - сказал он.

Раньше сообщалось о том, что Гройсман раскрыл секрет похудения. А также Владимир Зеленский заявил, что его команда разработала законопроект, который восстановит ответственность за незаконное обогащение.