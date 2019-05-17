17 мая фракция партии "Народный фронт"проголосовала за выход из коалиции. Об этом во время пленарного заседания заявил глава фаркции Максим Бурбак.

Бурбак отметил, что коалиция, которая была создана в 2014 году, и существовала до сегодняшнего дня, выполнила свои обязанности.

"За 5 років цей парламент, два уряди і українська влада у цілому провела змін в Україні більше, а ніж за два попередні десятиліття. Але це вже історія успішної України, і це майбйтнє треба будувати далі. До цього необхідно залучити всі політичні сили державницького спрямування і новообранного президента. Саме тому, ми заявляємо про вихід із діючої коаліції, припинення її діяльності з 17 травня 2019 року та про ініціативу формування нової коаліціїз новим порядком денним. Відповідно до Конституції упродовж 30 днів буде формуватися нова коаліція. "Народний фронт" закликає фракції державницької ідеології негайно розпочати консультації щодо підготовки нової коаліційної угоди з новим планом дій", - подчеркнул Бурбак.

После выхода "Народного фронта" из коалиции у парламента будет один месяц, чтобы сформировать новое большинство. Даже если новая коалиция не будет создана, новоизбранный президент Владимир Зеленский не сможет распустить парламент досрочно, так как это нельзя сделать менее чем за полгода до выборов.

Напомним, Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая 2019 года. В свою очередь, новоизбранный президент прокомментировал решение парламента.