Монетизация субсидий и льгот: Гройсман раскрыл подробности [ Редактировать ]
Опыт монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг будет учтен при монетизации других льгот, работа в этом направлении начнется с октября 2019 года. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в эфире одного из телеканалов.
По его словам, процесс монетизации субсидий и льгот - не разовая акция, а планомерный процесс, который будет продолжаться.
"У людей есть государственная поддержка на оплату услуг. Это важно. Статистика говорит следующее: мы монетизировали субсидии для 3,4 млн домохозяйств. На это направили 5,7 млрд грн. Это деньги людей. Нужно, чтобы люди получали средства, а также понимали цену и стоимость услуг", - подчеркнул он.
Гройсман также добавил, что процесс монетизации субсидий тесно связан с модернизацией коммунального хозяйства. По его словам, местные власти должны не выключать горячую воду, в проводить модернизацию систем.
Ранее Гройсман рассказал, на сколько вырастут зарплаты. А также глава правительства прокомментировал встречу с Владимиром Зеленским.
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