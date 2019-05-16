Опыт монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг будет учтен при монетизации других льгот, работа в этом направлении начнется с октября 2019 года. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в эфире одного из телеканалов.

По его словам, процесс монетизации субсидий и льгот - не разовая акция, а планомерный процесс, который будет продолжаться.

"У людей есть государственная поддержка на оплату услуг. Это важно. Статистика говорит следующее: мы монетизировали субсидии для 3,4 млн домохозяйств. На это направили 5,7 млрд грн. Это деньги людей. Нужно, чтобы люди получали средства, а также понимали цену и стоимость услуг", - подчеркнул он.

Гройсман также добавил, что процесс монетизации субсидий тесно связан с модернизацией коммунального хозяйства. По его словам, местные власти должны не выключать горячую воду, в проводить модернизацию систем.

Ранее Гройсман рассказал, на сколько вырастут зарплаты. А также глава правительства прокомментировал встречу с Владимиром Зеленским.