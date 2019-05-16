Диетологи назвали продукты, которые необходимо избегать женщинам. Рекомендуется при выборе продукта обращать внимание на состав. В продукте больше всего того ингредиента, который указан на этикетке сначала, сообщает 24tv.ua.

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Чем больше сахара, соли и жира содержится в продукте, тем более ярко выражены его вкусовые качества, часто в ущерб питательным ценностям.

Соль

Этот продукт вызывает отеки. Особенно противопоказана за неделю перед критическими днями. Диетолог советует изучать этикетки продуктов и уменьшить потребление соли.

Алкоголь

Он нарушает функционирование яичников. Спиртное отрицательно влияет на формирование яйцеклеток, вызывая их деструкцию.

Кофе и чай

Такие напитки плохо влияют на ткань молочных желез. Кофеин повышает уровень пролактина. Большое количество приводит к перевозбуждению нервной системы и имеет свойство накапливаться в яичниках, также ухудшается работа кишечника.

Диетолог советует пить травяной чай, по кофе – не более 1-2 чашек в день. ⠀

Сахар

Продукт повышает уровень инсулина, из-за чего могут возникнуть различные воспалительные заболевания половых органов. Вызывает перепады настроения, приводит к диабету второго типа и ожирения внутренних органов.

Стоит отказаться от употребления газированных напитков, а пакетированные соки заменить на смузи – перемолотые в блендере смеси из овощей, фруктов и зелени.

Рекомендуемая суточная доза сахара по данным ВОЗ для женщины составляет не более 9 чайных ложек в день.

Чипсы

Они приводят к изменению обмена веществ, после чего вес при употреблении меньшего количества пищи набирается быстрее. Из-за содержания рафинированного масла чипсы становятся канцерогеном и увеличивают уровень плохого холестерина в крови. Употребление чипсов увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и деменции (слабоумия).

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