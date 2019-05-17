"Вечеринки не будет": у Зеленского рассказали об инаугурации [ Редактировать ]
Инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского, запланированная на 20 мая, будет разбита на три условных этапа. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на собственные источники.
Первый этап инаугурации - присяга и утверждение в Верховной Раде.
После этого, на втором этапе начнется череда дипломатических встреч с международными и титулованными гостями в Мариинском дворце.
И уже на третьем этапе президент Зеленский прямо из Мариинского парка переместится к себе на рабочее место на Банковую.
"Светской вечеринки, которую обычно устраивают для бомонда вступившие в должность президенты, не будет", - сообщил источник.
Советник Зеленского Дмитрий Разумков подтвердил эту информацию.
Зеленский отправится в рабочий кабинет. И сразу после официального торжества и протокольных встреч приступит к обязанностям. В стране война, ему не до банкета.
Также он уточнил, что в ближайшие дни переезд в новый офис не планируется.
Напомним, Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая 2019 года. В свою очередь, новоизбранный президент прокомментировал решение парламента.
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