Инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского, запланированная на 20 мая, будет разбита на три условных этапа. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на собственные источники.

Первый этап инаугурации - присяга и утверждение в Верховной Раде.

После этого, на втором этапе начнется череда дипломатических встреч с международными и титулованными гостями в Мариинском дворце.

И уже на третьем этапе президент Зеленский прямо из Мариинского парка переместится к себе на рабочее место на Банковую.

"Светской вечеринки, которую обычно устраивают для бомонда вступившие в должность президенты, не будет", - сообщил источник.

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Советник Зеленского Дмитрий Разумков подтвердил эту информацию.

Зеленский отправится в рабочий кабинет. И сразу после официального торжества и протокольных встреч приступит к обязанностям. В стране война, ему не до банкета.

Также он уточнил, что в ближайшие дни переезд в новый офис не планируется.

Напомним, Верховная Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая 2019 года. В свою очередь, новоизбранный президент прокомментировал решение парламента.