Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы украинские дороги стали нормальными за пять лет его каденции. Соответствующее видео было опубликовано на Facebook.

Зеленский обратился к своим сторонникам, автомобилистам, устроившим "Автопробег Единства" в его поддержку.

"Ребята привет, простите, что так поздно. Я вам благодарен за "Флаг Единства", за ваш автопробег из всех областей Украины. Я благодарен за поддержку. Моя победа - это наша с вами победа", - сказал Зеленский.

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По его словам, автомобилисты сами могли убедиться в том, в каком плохом состоянии находятся дороги в стране.

Политик пообещал, что сделает все возможное, чтобы через пять лет автопробег проходил по нормальным дорогам.

"Я вам обещаю... Я не могу обещать, но я сделаю все, чтобы в следующий раз, через пять лет, вы нормально, в кайф приехали к нам по нормальным зеркальным дорогам", - заявил Зеленский.

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