Первый заместитель главы Администрации президента Виталий Ковальчук подал в отставку, сообщает "Украинская правда".

"В четверг была назначена дата инаугурации нового президента на 20 мая. Поэтому Ковальчук решил уйти в отставку" - сказал источник.

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По словам собеседника, сейчас Ковальчук рассматривает несколько предложений относительно участия в парламентских выборах.

Раньше сообщалось о том, что Ирина Луценко подала в отставку. А также действующий президент отправил в отставку командующего Нацгвардии.