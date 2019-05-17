Цього тижня з'явилися дані дуже детального дослідження суспільних настроїв. Приміром, соціологи підтверджують, що в Україні лише посилююється запит на досягнення миру та стабільності у державі.

Майже 90 відсотків опитаних (88,4%) хочуть припинення вогню на Донбасі. 84 відсотки (84,3%) очікують звільнення полонених. Причому показово, що аж 40 відсотків респондентів (40,9%) погоджуються з прямими переговорами між Україною, Росією і так званими ДНР/ЛНР. Також майже 40 процентів (39,9%) згодні з автономією окремим районам Донбасу у складі України.

Цікаво подивитись і на соціально-економічні пріоритети українців.

Майже 85 відсотків опитаних (84,5%) вимагають вирішення проблеми з рівнем цін та інфляцією. Така ж кількість людей (84,5%) очікує на зниження тарифів. Майже 83 проценти (82,8%) вважають проблемою рівень зарплат і пенсій.

Що ж, завдання непрості. І от на тлі таких очікувань від влади - погляньмо на актуальні рейтинги.

Якби вибори до Верховної Ради відбулися цієї неділі, перше місце посіла б партія "Слуга народу" Зеленського. Цю політсилу готові підтримати майже 40 відсотків виборців, що вже визначилися та будуть голосувати (39,9%).

Другою була б "Опозиційна платформа - За життя" - майже 11 відсотків (10,9%).

Третє місце - "Блок Петра Порошенка - Солідарність" - теж майже 11 відсотків (10,6%).

Четверте місце - "Батьківщина" Юлії Тимошенко - 9 відсотків (9,1%).

П'ятою стала б партія Ігоря Смешка - "Сила і честь" (5,1%).

На подібний результат, у 5 процентів, може розраховувати "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка. (5%).