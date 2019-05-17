Нарешті в нашій політиці хоча б щось прояснилося - інавгурація нового президента відбудеться в понеділок, 20 травня. Та крім цього більше нічого не змінилося - самі лише питання.

Чи будуть дострокові вибори Верховної Ради? Чи погодяться депутати з кадровими пропозиціями Володимира Зеленського? Та, власне, кого саме новообраний президент обере на ключові посади? Спробуємо знайти відповіді хоча б на деякі з питань.

Почнімо з парламенту. Там уже тиждень бойовий настрій. Депутати готуються до оборони. Ціна питання - ще півроку повноважень. І обіцяють протистояти тиску Зеленського. Тему продовжить Ксенія Барвіненко.

"Я розумію, що марно говорити щось людині, яка говорить, що готова підставити плече, а сама тримає дві дулі в кишені", - говорить Володимир Зеленський, новообраний президент України.

Це двохвилинне відео Володимир Зеленський записав 10 травня. У ньому він звертався до ще чинного гаранта Петра Порошенка і до народних депутатів.

"Я звертаюсь до Верховної Ради, найближчого засідання ви повинні призначити дату інавгурації на 19 травня, цього вимагаю не я, цього вимагає закон україни, в інтересах якого ви присягали діяти, ви повинні зупинити ці політичні судоми кульгавої качки", - говорить Володимир Зеленський, новообраний президент України.

Доволі зухвалу манеру звернення потім ще довго обговорювали всі. А депутати взялися жонглювати постановами й датами інавгурації.

"Зареєстровано сім постанов, 19, 20 число, 18, 19, 20, 28", - говорить Павло Пинзеник, народний депутат, голова комітету ВР з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України.

19 травня в коаліції відкинули одразу. Мовляв, це день пам'яті жертв політичних репресій.

"Урочисте засідання не може відбуватись в день національного трауру, цього дня інавгурація не припустима, цього дня україна буде вшановувати жерт політичних репресій", - говорить Максим Бурбак, народний депутат, голова фракції "Народний фронт".

Утім, пізніше виявилося, що причина не лише в жалобному дні. А в тоні самого Зеленського.

"Мене турбує та хамська форма, в якій це було подано", - говорить Олексій Гончаренко, народний депутат, фракція "Блок Петра Порошенка".

Коли ж проводити інавгурацію? Депутати торгувалися майже весь тиждень. Хтось наполягав: зволікати нема чого.

"Це знаєте перетвороюється, як отой батл з аналізами на стадіоні, у підсумку аналізів ніхто не здав, у підсумку ніхто не знає результатів цих аналізів, но вся країна спостерігала за пісянням у баночки. От сьогодні так само всі обговорюють дати інавгурації. Ми наполягаємо, щоб інавгурація відбулась якнайшвидше", - говорить Олег Ляшко, народний депутат, голова фракції Радикальної партії.

"Я сама буду голосувати за 19 травня, щодо застережнь колег, що це день памяті день жалоби і день трауру, то я вважаю що це можна сумістити, адже інавгурація це урочисте засідання, але це не означає радісне", - говорить Тетяна Острікова, народний депутат, фракція "Самопоміч".

"У нас кожен день якась дата, якась подія, і щоб привязуватись до цього взагалі не зможемо провести церемонію, що стосується дня жалоби то повинно проводити його, але при чому тут інавгурація", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Коли ж краще проводити інавгурацію, не зміг навіть визначити регламентний комітет, тому віддав усі 7 варіантів на відкуп депутатам. Ігри з датами завершилися в четвер. 315 депутатів вирішили - Володимира Зеленського до присяги приведуть у понеділок, 20 травня.

"До присяги президента Зеленського приведуть найпізніше з усіх президентів, які обралися в Україні, Кравчука в 91 році до присяги привели на четвертий день після виборів", - говорить Іван Крулько, народний депутат, фракція "Батьківщина".

Не зраділи такому рішенню і в Зекоманді. Мовляв, призначати інавгурацію на перший робичий день незручно. Ані для киян, ані для іноземних делегацій. Однак це питання вже вирішене. Інша річ - можливий розпуск парламенту. Це питання не відпускало депутатів до останнього. Хтось заявляв про готовність хоч завтра йти на вибори, хтось - прораховував, чи встигне Зеленський видати наказ.

"В мене немає жодного страху з приводу подальших виборів, якщо президент вирішив розпустити раду і в нього на це є всі підстави, тому що останні тижні показують, що жодного законопроекту, який стосується інтересів людей цей парламент більше не здатний приймати", - говорить Ірина Сисоєнко, народний депутат, фракція "Самопоміч".

"20 число дозволяє за будь-якими підрахунками робити будь-які дії новообраному президенту мені видається і після 27 є певна юридична логіка в таких прогнозах, але до 27 для всіх очевидно,що таке рішення отримає високу степінь легітимності", - говорить Сергій Березенко, народний депутат, фракція "Блок Петра Порошенка".

За Конституцією, розпустити парламент президент може якщо: за два місяці після відставки уряду депутати не сформували склад Кабміну, за 30 днів не змогли зібратися на пленарні засідання, або ж за місяць не сформували коаліцію. А сьогодні - коаліція розвалилася. Попри те, що за чотири роки ніхто і так не побачив доказів її існування.

"Ми заявляємо про вихід ії діючої коаліції, припинення її діяльності з 17 травня 2019го року, та про ініціативу формування нової коліції з новим порядком денним", - говорить Максим Бурбак, народний депутат, голова фракції "Народний фронт".

"Це рішення народного фронту, і це право НФ, головне все має відбуватись у відповідності до конституції і до законів України", - говорить Артур Герасимов, народний депутат, голова фракції "Блок Петра Порошенка".

Тож тепер мають за 30 днів, до 16 червня, сформувати нову більшість. Чи зможуть? Велике питання.

"Є такий вислів Михайла Михайловича Жванецького: "Хлопці ми всі в лайні, але давайте візьмемося за руки". Питання об'єднання стоїть в тому, що об'єднуватись треба навколо якихось ідеологічних речей, якщо мені скажуть давайте обє'днаємося навколо подального підвищзення тарифів - я скажу ні", - говорить Сергій Власенко, народний депутат, фракція "Батьківщина".

"Самопоміч висловила своє ставлення до коаліції ще у 2016 році, ці люди кращими не стали, навпаки показали багато своїх не здатностей, самопоміч не бачить, як створювати з цими людьми коаліцію", - говорить Оксана Сироїд, заступник голови Верховної Ради Україні.

В опозиції одразу назвали розвал коаліції спробою недопустити розпуску парламенту. Адже менш ніж за півроку до кінця каденції чинної Верховної Ради - розпустити її не можна.

"Єдина мета, яка сьогодні позвучала в заяві - це уникнути розпуску парламенту, це юридична процедура, яка існує дійсно, я думаю, що вона є рішення суду, що немає коаліції вже давно, і час 30 днів вже пройшов коаліція не створена, сьогоднішні заяви мають на меті тільки, щоб уникнути розпуску, але я думаю що парламент який має чотири відсотки довіри населення має бути розпущений щонайшвидше", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної платформи - За життя".

Тож щойно закінчилося жонглювання датами почалася інша гра. Жонглювання посадами. У парламенті з'явилися вакансії. Ірина Геращенко вже не уповноважений президента з мирного врегулювання кофлікту на Донбасі, а Ірина Луценко вже не представник президента в парламенті.