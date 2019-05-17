Суд в Італії вирішує долю українського нацгвардійця Віталія Марківа. Допомогти йому прибули міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та в.о. командувача Нацгвардії - Микола Балан. У чому італійці звинувачують українця? Та що ж наші кажуть на його захист? Дивімося далі - сюжет Ірини Баглай.

До Павії з усієї Італії з'їжджаються українці.

Біля суду їх одразу попереджають карабінери - жодної символіки, плакатів та гасел, щоб не тиснути на суд. Вони підтримка українця, нацгвардійця Віталія Марківа. До Італії разом із родиною він переїхав у 16 років і отримав італійське громадянство. Проте у 2013, побачивши, що відбувається в рідній Україні - поїхав на Майдан, потім добровольцем пішов у Нацгвардію.

"Він мені казав, що "Ма, я хочу заключити контракт, я хочу йти в Національну гвардію і продовжувати свій патріотичний вибір". Відмовляти не відмовляла, бо я вже вся була в тому я сама стараюся робити маленьку волонтерську роботу", - говорить Оксана Максимчук, мати Віталія Марківа.

Вони не бачилися три роки - і от у 2017 Віталій нарешті їде до мами в Італію у відпустку. Та закінчилася ця поїздка арештом.

"Вони прилетіли, йшли до машини сказали: "Мамо, я тебе наберу, коли буду в машині" і більше я вже їх не чула поки не подзвонив чоловік і не сказав, що їх затримали", - говорить Оксана Максимчук, мати Віталія Марківа.

Вояка звинуватили у вбивстві італійського фоторепортера Андреа Роккеллі, який у 2014 потрапив під обстріл біля окупованого тоді бойовиками Слов'янська.

Що відбувається в Україні? Тоді чітко не розумів ніхто. Європейські посли, зокрема італійські, застерігали своїх громадян від поїздок на Донбас. А італійська преса - одразу призначила винного у вбивстві Роккеллі.

"Вбивця, кілер, тобто без суду його преса зробила винною і ми робили неодноразово звернення протести і ми бачимо зараз ситуація змінилась", - говорить Олесь Городецький, голова християнського товариства українців в Італії.

Судовий процес поза стінами павійського суду. 13 засідання - останнє, на якому слухають свідків. На нього з України прибули очільник Нацгвардії, військовослужбовці побратими Віталія Марківа. Делегацію очолив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Через таку кількість присутніх, а також увагу італійських та українських Змі, проводити засідання вирішили в окремій будівлі, під склепінням колишньої церкви, нині це конференц-зала.

Ким є Віталій Марків для України - італійській пресі перед засіданням пояснює міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"У нас идет война, во время этой войны у нас погибло наших граждан, около 15 тысяч наших человек. Для нас Виталий - он наш солдат, он награжден государственным орденом Украины, он для нас герой войны", - говорить Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.

Віталій Марків був і є військослужбовцем Нацгвардії. Очільник Нацгвардії Балан перед судом розбиває твердження обвинувачення, ніби Віталій Марків комбатант парамілітаристського угруповання. Другий міф - це зброя, з якої вбили Раккеллі та його перекладача. Фотокор помер від крововиливу в легені внаслідок вибуху. Це заявив експерт із балістики Лука Солдаті. Та обвинувачення стверджує, що Раккеллі загинув від мінометного обстрілу з гори Карачун, де тримали оборону українські війська.

"На той час у нас не було мінометів, не було артилерії взагалі. Ми розпочали формувати артилерійські підрозділи аж у другій половині 14, а в основному в 2015 році", - говорить Микола Балан, в.о. командувача Нацгвардії України.

Загиблий італійський фоторепортер та його російський перекладач зазнали смертельних поранень біля керамічного заводу у Слов'янську. Тоді ця ділянка фронту була осередком найзапекліших боїв. А сам завод - укріпленням проросійських бойовиків. Від українських позицій їх відділяли три кілометри. Недосяжна для стрілецької зброї відстань. Проте й досі італійська прокуратура не назвала точно ані зброї, з якої стріляли в Раккеллі, ані напрямок.

"Балістична була експертиза і баліст сказав - ми не маємо з чого зробити експертизу, не маємо уламків коли адвокат збирався їхати він запрошував створити комісію поїхати на місце трагедії і провірити зібрати факти вони сказалаи - ми всьо маємо", - говорить Оксана Максимчук, мати Віталія Марківа.

На цьому ж засіданні нашим воякам демонструють фото з інтернету, на них невідомі люди у військовій формі тримають ручний протитанковий гранатомет. Прокуратура припускає - стріляти могли з нього.

"Це взагалі до 500 м далі це вже неефективна зброя, до 3 км воно не має відношення до справи, якесь фото із соцмереж та біда яка трапилась вона апріорі не могла бути здійснена Марківим, тому що відстань біля 3 км і зі стрілецької зброї не долетіла б", - говорить Синхрон микола Балан в.о. командувача Нацгвардії України.

У суді непричетність Марківа до обстрілу засвідчили четверо нацгвардійців. У складі батальйону Кульчицького вони перебували з Віталієм на позиції. Окрім кримінальної складової, у цій справі розглядають і цивільний позов. Асоціація журналістів Італії - вимагає грошової компенсації від держави Україна.

"Андрей Ракелли оказался в зоне боевых действий, в Украине существует следствие по поводу факта убийства, где он погиб от осколка, как только боевые действия сойдут на ноль, мы получим ответ", - говорить Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.

Сам Віталій Марків усі звинувачення відкидає. Зустрітися з ним в окремому приміщенні - дозволяють Арсену Авакову.

"Я поспілкувався з Віталієм він в доброму настрої, сказав служив і буду служити Україні і це ключове для нас ми сьогодні тут, тому що хочемо захистити нашого солдата ми здесь не для того щоб давити на суд італійський, а щоб дати всі свідчення переконати суд і присяжних в тому, що ніякого зловживання, вбивства наш солдат не совершав. Начались с провокаций с сайтов "Русская весна" и это все увязываю в одну большую систему войны против Украины", - говорить

Попереду ще три засідання. Суд має підбити підсумки, а присяжні - ухвалити вердикт.