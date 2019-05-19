Кабмин обжаловал отмену национализации ПриватБанка [ Редактировать ]
Кабинет Министров Украины обжаловал решение Окружного административного суда о признании незаконным и отмене национализации ПриватБанка, сообщает "УНН".
Известно, что жалоба подана через Окружной административный суд 16 мая. Отмечено, что заявителем апелляционной инстанции является Кабмин. Таким образом, подача жалобы препятствует вступлению в силу решения от 18 апреля об отмене национализации ПриватБанка - оно не вступит в вынесения постановления судом апелляционной инстанции по результатам рассмотрения жалобы.
В то же время, дата отправки в Апелляционный суд пока отсутствует.
Ранее сообщалось, что в Кабмине ответили на "аудит государства" Зеленского.
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