Порошенко уволил Кулебу с должности уполномоченного по правам ребенка [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко уволил Николая Кулебу с должности уполномоченного президента по правам ребенка, сообщает "Униан".
Соответствующий указ №290 от 19 мая обнародован на сайте главы государства. "Освободить Кулебу Николая Николаевича с должности уполномоченного президента Украины по правам ребенка", - говорится в документе.
Кулеба был назначен на должность в декабре 2014 года.
Ранее сообщалось, что Порошенко уволил заместителя главы СБУ.
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