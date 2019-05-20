App Store "сломался" и лишил пользователей приложений [ Редактировать ]
Пользователи App Store сообщили о сбое в работе онлайн-магазина. Это следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
Больше всего жалоб поступает из Японии, о неполадках также сообщают в США, Бразилии и ряде стран Западной Европы.
По данным Downdetector, у пользователей либо недоступно само приложение (проблема возникает у 68%), либо они не могут совершить покупку (32%).
В последний раз проблемы с магазином возникали в ноябре.
Ранее мы писали о том, что Google "поломался" и дал сбой по всему миру.
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