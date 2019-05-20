Инаугурация Зеленского: что думают украинцы о решениях нового президента [ Редактировать ]
В понедельник, 20 мая, Украина официально получила нового президента страны. Им стал Владимир Зеленский. Инаугурация была насыщенной и "веселой" по словам спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Во время своей инаугурационной речи Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады Украины. А также потребовал депутатов принять важные законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности, о криминальной ответственности за незаконное обогащение и тд.
Как на это реагируют обычные украинцы смотрите тут:
Ураааааааа🇺🇦 Эмоции переполняют💚 Наконец-то свершилось✅
Публикация от Алина Шаманская (@shamankaa)
Ну вот и настал #часХ 🎰Прошла #инаугурация и теперь в Украине 6-й президент😎 #Зеленский_Владимир_Александрович Всех тех кто голосовал📢 за #ЗЕ можно официально поздравить! Роспуск ВР🐖🐏🐐 представлялось реальностью, но услышать в живую - это 💣
Публикация от Aleksei Magurian ~ Магурян А. (@alekseimagurian)
Наконец-то!!! Аж не верится...Украинцы разбили тунель,в котором свет был где-то в конце.Хватит щурится в темноте.Вышло солнце-выходите в жизнь! #зеленскийпрезидент #инаугурация #украина #новостиукраина #ukrainenews #ze #зеленский
Публикация от Dima Hits (@dimahits)
Теперь не стыдно говорить "Слава Украине". . . #инаугурация
Публикация от Marina Harbor (@marina_harbor)
Напомним, Владимир Зеленский получил удостоверение президента. А также принес присягу президента Украины.
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