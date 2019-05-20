В понедельник, 20 мая, Украина официально получила нового президента страны. Им стал Владимир Зеленский. Инаугурация была насыщенной и "веселой" по словам спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия. Во время своей инаугурационной речи Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады Украины. А также потребовал депутатов принять важные законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности, о криминальной ответственности за незаконное обогащение и тд.

Как на это реагируют обычные украинцы смотрите тут:

Напомним, Владимир Зеленский получил удостоверение президента. А также принес присягу президента Украины.