Скарлетт Йоханссон выходит замуж в третий раз [ Редактировать ]
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон и американский комик Колин Жост сыграют свадьбу. Об этом сообщает TMZ.
Информацию о том, что помолвка пары состоялась, подтвердила представитель Йоханссон. При этом дата свадебной церемонии пока не назначена.
Для звезды "Мстителей" и "Призрака в доспехах" этот брак будет третьим.
С 2008 по 2011 год Йоханссон была замужем за Райаном Рейнольдсом, а позже вышла замуж за журналиста Ромена Дориака. У пары родилась дочь.
Для Колина грядущий брак будет первым. Йоханссон и Жост вместе с 2017 года.
А звезда "Игры престолов" и вовсе тайно вышла замуж. Смотрите также фото с девичника Алины Гросу.
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