Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон и американский комик Колин Жост сыграют свадьбу. Об этом сообщает TMZ.

Информацию о том, что помолвка пары состоялась, подтвердила представитель Йоханссон. При этом дата свадебной церемонии пока не назначена.

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Для звезды "Мстителей" и "Призрака в доспехах" этот брак будет третьим.

С 2008 по 2011 год Йоханссон была замужем за Райаном Рейнольдсом, а позже вышла замуж за журналиста Ромена Дориака. У пары родилась дочь.

Для Колина грядущий брак будет первым. Йоханссон и Жост вместе с 2017 года.

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