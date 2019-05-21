У Верховній Раді обговорили дату інавгурації новообраного президента

Дата інавгурації новообраного Президента України стане відома вже цього тижня. У парламенті зареєстрували одразу чотири постанови, у яких пропонують призначити церемонію на 19 чи 20 травня, або ж 1 червня