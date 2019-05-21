Володимир Зеленський проведе зустріч із членами Верховної Ради [ Редактировать ]
Сьогодні Володимир Зеленський проведе зустріч із Головою Верховної Ради, його заступниками та лідерами депутатських фракцій. Для консультацій щодо розпуску парламенту.
Зустріч відбудеться о 10 ранку. Нагадаю, під час інавгурації Володимир Зеленський зробив заяву про припинення повноважень депутатів і запропонував Кабінету Міністрів - піти у відставку.
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