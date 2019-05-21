В Украине начала работу миссия МВФ [ Редактировать ]
Во вторник, 21 мая, в Украине начинает свою работу миссия Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает "РБК-Украина".
Миссия МВФ прибыла для того, чтобы дать оценку украинским реформам, которые правительство обязалось провести в рамках программы сотрудничества.
В частности, среди требований МВФ к Украине было уравнивание цен на газ для населения по рыночным ценам, проведение реформы в банковском секторе, уменьшение размера дефицита государственного бюджета, введение уголовной ответственности за незаконное обогащение.
Она будет находиться в Украине 2 недели.
Напомним, 20 мая в Украине состоялась инаугурация президента - Владимира Зеленского. В ходе торжественной церемонии он принес присягу украинскому народу и получил удостоверение президента.
Зеленский потребовал от Рады принять ряд важных законов. Кроме того, Зеленский назвал первое задание, которое стоит перед ним на посту президента.
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