Секретариат Энергосообщества ЕС зафиксировал значительные улучшения в части повышения уровня независимости Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), за последние 14 месяцев, передает "Энергореформа".

Такие выводы содержит отчет Секретариата, опубликованный 17 мая, сообщается на сайте организации в понедельник.



Секретариат напоминает, что по итогам аудита НКРЭКУ в марте 2018 года рекомендовал регулятору усилить свою независимость и повысить доверие общественности к своим решениям.



В нынешнем отчете Секретариат отметил прозрачный и конкурентный отбор пяти новых членов комиссии в мае 2018 года как одно наибольших достижений.



Вместе с тем, Энергосообщество считает, что препятствия для полной финансовой независимости НКРЭКУ еще существуют – на сегодня ее бюджет утверждается парламентом, тогда как в европейском законодательстве для этого не требуется чьих-то решений.



НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

В 2016 года Верховная Рада приняла закон "О НКРЭКУ", авторами которого выступили Александр Домбровский, Ольга Белькова, Виктория Войцицкая и другие народные депутаты. На принятии данного законопроекта настаивали все европейские партнеры. Данный закон создал независимый орган по регулированию в газовой и электроэнергетической отраслях, в соответствии с Соглашением об ассоциации между Европейским Союзом и Украиной и Соглашения об Энергетическом сообществе.