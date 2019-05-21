Многие одинокие женщины хотят заглянуть в будущее и узнать, когда они встретят своего избранника и как его будут звать. И это возможно с помощью нумерологического расчета. Для этого нужно сложить все цифры твоей даты рождения, пока не получится простое число от 1 до 9.

Допустим, дата твоего рождения: 24.02.1995. 2 + 4 + 0 + 2 + 1 + 9 + 9 + 5 = 32. Затем нужно продолжить складывать: 3 + 2 = 5. Пять – число твоего жизненного пути, оно поможет определить имя твоего избранника.

Значение чисел

1

Если у тебя получилась единица, то, скорее всего, имя твоего будущего мужа будет коротким и звучным. Числу 1 соответствуют буквы А, И, С, именно они могут присутствовать в имени твоего избранника. Например, Сергей, Андрей, Никита, Игорь.

2

Двойке соответствуют имена с буквами Б, Т. Если в твоем окружении есть Богдан или Тимур, присмотрись!

3

В имени твоего будущего мужа, скорее всего, будут буквы В, К, У. Его могут звать Валерий или Кирилл.

4

Четверке соответствуют буквы Г, Л, Ф, Э. Возможно, твою вторую половинку будут звать Георгий, Эдуард, Филипп или Лев.

5

Пятерка связана с буквами З, Р, Ш. Будь внимательна к Романам, Назарам и Захарам.

6

Число 6 соответствует буквам Е, Н, Ц, Я. А значит, вполне возможно, что твоего супруга будут звать Ян, Евгений или Николай.

7

В этом случае в имени твоего избранного будут буквы К, О, Ч. Может, рядом с тобой как раз есть Олег, Вячеслав или Виктор?

8

Восьмерка связана с буквами Ж, Л, П, Ш, а это значит, что они будут в имени твоего будущего мужа. Это может быть Леонид, Павел или Жора.

9

Девятке соответствуют буквы Д, М, Х, Ю. Тут подходят имена Матвей, Дмитрий, Юрий, Прохор, Михаил.

Кроме того, нумерология поможет узнать, если у вас кармический долг, а также что означает последняя цифра вашего года рождения.