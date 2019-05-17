Нумерологический расчет поможет узнать, есть ли у человека кармический долг. Кармический долг - это невыполненные обещания и обязательства перед Высшими силами, другими людьми или перед самим собой. Определенный барьер, который не дает человеку стать тем, кем он должен стать, либо добиться чего-то.

Для того чтобы узнать, есть ли у тебя кармический долг, нужно сложить все цифры даты рождения до двухзначного числа. Например, твоя дата рождения 27.04.1997. Складываем: 2 + 7 + 0 + 4 + 1 + 9 + 9 + 7. Получается 39. Если в результате сложения вы получили числа 13, 14, 16 или 19, значит, у вас есть кармический долг (если числа другие, то долга нет).

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Значение чисел и как очистить карму

Число 13

Если при расчете у вас получилось число 13, это означает, что ваш долг связан с ленью и эгоизмом. Возможно, в прошлой жизни вы не прилагали особых усилий для достижения целей, перекладывал работу на других, а еще использовали окружающих в своих интересах. Из-за этого добиться успеха в любом деле вы сможете только тяжкими усилиями, постоянно сталкиваясь с преградами на своем пути. Чтобы очистить карму, вам нужно учиться доводить дела до конца, не бояться трудиться и признавать свои ошибки, не перекладывая их на других.

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Число 14

Число 14 означает, что в прошлой жизни вы не использовали данный вам свыше талант, буквально зарывая его в землю. Также, возможно, вы боялись перемен, не хотели выходить из зоны комфорта и не использовали шансы судьбы. Еще дело может быть в пустых обещаниях другим людям. С таким долгом вам нужно перестать постоянно откладывать дела на завтра, учиться бороться с ленью и добиваться поставленных целей.

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Число 16

Если у вас получилось число 16, значит, в прошлой жизни вы пренебрежительно относились к любви. Возможно, вы предавали тех, кто вас любил, намеренно обижали их и заставляли страдать либо вели аморальный образ жизни, из-за которого вас осуждали. Поэтому теперь ваши задачи - научиться вести себя скромно и избавиться от эгоизма.

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Число 19

Число 19 означает, что в прошлых воплощениях вы злоупотребляли властью и влиянием, подчинял себе людей, был слишком амбициозен и подавлял даже самых близких. Поэтому сейчас вы можете столкнуться с проблемами одиночества и беспомощности. Чтобы очистить карму, вам придется научиться заботиться о других и отдавать, не ожидая ничего в ответ.

Кроме того, нумерология поможет узнать вам о скрытых талантах, а также расскажет, что означает последняя цифра вашего года рождения.