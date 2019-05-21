22 мая состоится заседание суда в деле Червоненко против Сыроид [ Редактировать ]
22 мая в Шевченковском районном суде г. Киева состоится судебное заседание по иску бывшего министра транспорта Украины Евгения Червоненко против вице-спикера Верховной Рады Украины Оксаны Сыроид. Сумма иска составляет 1 млн гривен - в случае своей победы, Червоненко планирует перечислить деньги в Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет", сообщило интернет-издание "РБК-Украина".
Судебный иск о защите чести, достоинства, деловой репутации и возмещении морального ущерба был подан Червоненко еще в 2018 году, однако Сыроид на заседания суда не являлась.
Конфликт между политиками возник в 2018 году во время телевизионного эфира на канале "112 Украина", в ходе которого Сыроид и Червоненко обсуждали возможные перспективы внедрения проекта Hyperloop в Украине. Червоненко, работавший министром транспорта в правительстве Тимошенко в 2005 году, довольно критически отозвался о целесообразности такого транспорта в Украине и раскритиковал работу министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
Сыроид с жесткой критикой Омеляна не согласилась и заявила: "В стране был бы Hyperloop если бы не было таких коррумпированных министров как Червоненко". Так же, в довольно резкой форме, вице-спикер заявила, что Червоненко, являясь в прошлом министром транспорта передал структурам бизнесмена Рината Ахметова 20 тыс. железнодорожных вагонов.
Червоненко был крайне возмущен заявлениями Сыроид, классифицировал их как клевету, и заявил, что в любой цивилизованной стране подобные высказывания высшего государственного чиновника рассматривались бы в суде. Червоненко, напомнил, что за 8 месяцев его работы в Министерстве транспорта, поступления в государственный бюджет впервые выросли на 312%, была достроена часть автомобильной дороги "Одесса - Киев", а транзит по СНГ равнялся около 5 млрд долларов.
По словам Червоненко, Оксана Сыроид, пришла на интервью не подготовленной и не владела "матчастью", поскольку именно он начал кампанию по возвращению вагонов, переданных во времена Януковича структурам Ахметова и Кирпы. Всего "Укрзализныци" во время работы Червоненко министром транспорта было возвращено более 37 тыс. вагонов.
Спустя несколько дней после телеэфира, бывший министр транспорта подал судебный иск к Оксане Сыроид на сумму 1 млн гривен. В пресс-службе Червоненко заявили, что Сыроид не явилась ни на одно заседание суда и всячески препятствовала делу.
Очередное заседание суда состоится 22 мая в 14:30 в помещении Шевченковского райсуда г. Киева, по адресу ул. Дегтяревская, 31-А. Судья – Притула Наталья Григорьевна.
Примечательно, что Червоненко обязался в случае удовлетворения иска, передать денежную компенсацию от Сыроид в размере 1 млн гривен онкологическому отделению "Охматдета".
по теме
"Меньше говорить и больше делать": Кучма пожелал успехов Зеленскому
Кучма рассказал, каким президентом будет Зеленский и дал ему несколько советов
Зеленский предложил встретиться команде Порошенко
Зеленский предложил провести отдельную беседу с представителями команды Порошенко
Губернатор Винницкой области уходит в отставку
Председатель Винницкой ОГА попросил освободить его от занимаемой должности
Зеленский назвал причину роспуска Верховной Рады
Президент Украины объявил причину роспуска Верховной Рады
Пристайко готов занять пост главы МИД
Пристайко заявляет, что готов возглавить Министерство иностранных дел Украины