Австрія дедалі глибше занурюється в політичну кризу. Спочатку були оголошені дочасні вибори, тепер уряд залишили всі міністри від ультраправої "Партії Свободи" молодшого партнера по коаліції. Не все гладко і в канцлера Курца - йому загрожує вотум недовіри. Тетяна Логунова - розкаже більше.

Міністри від ультра-правої "Партії Свободи" були не проти працювати в уряді й далі, до дострокових парламентських виборів. Але за однієї умови, якщо свою посаду збереже їхній однопартієць і керівник міністерства внутрішніх справ Герберт Кікль. Утім, канцлер країни Себстіан Курц вирішив інакше.

"У той час, коли відбувалися події, які ми всі побачили на відео, пан Кікль був генсеком "Партії Свободи" і відповідав за всі її фінансові справи. Більше того, після оприлюднення відео - в розмові з ним та іншими членами партії я не відчув, що вони розуміють масштаб скандалу", - говорить Себастіан Курц, канцлер Австрії.

Після заяви про намір звільнити Кікля у відставку пішли всі міністри від "Партії Свободи". А сам очільник МВС звинуватив канцлера в спробах узурпувати владу.

"Мені особливо прикро, що президент нашої країни не бачить справжніх намірів, які криються за молодим і привітним обличчям канцлера", - говорить Герберт Кікль міністр внутрішніх справ Австрії.

Звільнені крісла - порожніми не залишаться. До виборів їх посядуть експерти-технократи, яких призначить президент країни.

Напівпорожній Кабмін - не єдина проблема канцлера Себастіана Курца. Йому теж загрожує відставка. Опозиціонери вже заявили - хочуть винести на розгляд парламенту питання про вотум недовіри главі уряду. Голосування відбудеться наступного понеділка, після виборів до Європарламенту.

Скандал, який спричинив найгострішу політичну кризу в сучасній історії Австрії, розгорівся минулого тижня. Німецькі ЗМІ оприлюднили відео, зняте два роки тому на іспанському острові Ібіца.

На кадрах майбутній віце-канцлер Австрії та лідер ультра-правої "партії Свободи" Гайнц-Крістіан Штрахе зустрічається нібито з родичкою одного з російських олігархів. Жінка пропонує інвестувати в австрійську економіку гроші сумнівного походження і обіцяє партії Штрахе фінансову та медійну підтримку.

Той погоджується й обіцяє співрозмовниці вигідні державні контракти. Після оприлюднення відео Штрахе визнав його автентичність, перепросив і звільнився з усіх посад. Утім, додав, що ці розмови були лише п'яними балачками.