Згідно з останнім cоцопитуванням, яке провів Міжнародний дослідницький центр Buri. Якби парламентські вибори відбулися цієї неділі, п'ятивідсотковий бар'єр подолали б чотири політсили.

На першому місці - партія "Слуга народу" Володимира Зеленського. За неї готові проголосувати майже 35 відсотків.

Друга "Опозиційна платформа - За життя". В неї 15 відсотків.

Дев'ять процентів набирає "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Замикає четвірку лідерів "Блок Петра Порошенка - Солідарність". Свої голоси за нього готові віддати майже 9 відсотків опитаних.