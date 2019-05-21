Соціологи назвали партії-лідери симпатій громадян [ Редактировать ]
Згідно з останнім cоцопитуванням, яке провів Міжнародний дослідницький центр Buri. Якби парламентські вибори відбулися цієї неділі, п'ятивідсотковий бар'єр подолали б чотири політсили.
На першому місці - партія "Слуга народу" Володимира Зеленського. За неї готові проголосувати майже 35 відсотків.
Друга "Опозиційна платформа - За життя". В неї 15 відсотків.
Дев'ять процентів набирає "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Замикає четвірку лідерів "Блок Петра Порошенка - Солідарність". Свої голоси за нього готові віддати майже 9 відсотків опитаних.
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