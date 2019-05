Во вторник, 21 мая, стало известно, что новым замглавы Администрации президента по международным вопросам может быть назначена Елена Зеркаль, а возглавить МИД может Вадим Пристайко. Об этом сообщает источник LB.ua в дипломатических кругах.

Лана Зеркаль сейчас занимает должность заместителя министра иностранных дел и курирует международные юридические вопросы, а Вадим Пристайко является послом Украины при НАТО (до назначения в Брюссель был замминистра иностранных дел).

Как видно из официальных сообщений АП, Лана Зеркаль вместе с президентом Владимиром Зеленским встречала иностранных гостей на инаугурации президента, а также вместе с Вадимом Пристайко присутствовали на встречах с иностранными делегациями в Администрации президента.

Эти кандидатуры рассматриваются Зеленским для назначения. Министра иностранных дел также должна утвердить Верховная Рада.

