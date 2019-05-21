Кадровые назначения: кто может стать главой МИД и советником Зеленского [ Редактировать ]
Во вторник, 21 мая, стало известно, что новым замглавы Администрации президента по международным вопросам может быть назначена Елена Зеркаль, а возглавить МИД может Вадим Пристайко. Об этом сообщает источник LB.ua в дипломатических кругах.
Лана Зеркаль сейчас занимает должность заместителя министра иностранных дел и курирует международные юридические вопросы, а Вадим Пристайко является послом Украины при НАТО (до назначения в Брюссель был замминистра иностранных дел).
Как видно из официальных сообщений АП, Лана Зеркаль вместе с президентом Владимиром Зеленским встречала иностранных гостей на инаугурации президента, а также вместе с Вадимом Пристайко присутствовали на встречах с иностранными делегациями в Администрации президента.
Эти кандидатуры рассматриваются Зеленским для назначения. Министра иностранных дел также должна утвердить Верховная Рада.
In #Ukraine we are not only supporting Ukraine, we are standing for our liberal democratic values. I wish @VoZelenskiy confidence to continue with reforms and stay on the path to #EU #NATO. pic.twitter.com/eTcElpZVof— Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) 20 мая 2019 г.
Ранее мы писали о том, что Полторак рассказал о встрече с Зеленским.
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