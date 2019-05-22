22 мая: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
22 мая - 142-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 223 дня.
В ООН отмечают Международный день биологического разнообразия.
Именины 22 мая: Николай, Северин, Сергей.
Православные украинцы 22 мая отмечают День Николая Чудотворца. Этот святой опекает и помогает всем странникам, тем, кто находится далеко от дома, а также детям.
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