22 мая - 142-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 223 дня.

В ООН отмечают Международный день биологического разнообразия.

Именины 22 мая: Николай, Северин, Сергей.

Православные украинцы 22 мая отмечают День Николая Чудотворца. Этот святой опекает и помогает всем странникам, тем, кто находится далеко от дома, а также детям.

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