На Миколаївщині 4 доби горіло сміттєзвалище. Їдкий дим і нестерпний сморід було чути за десятки кілометрів від полігону. Яка причина пожежі та чому так довго не вдавалося її погасити - з'ясовували наші кореспонденти.

Під Вознесенськом, що на Миколаївщині, на полігоні побутових відходів третій день намагаються приборкати пожежу.

"Відчувалося це ввечорі, був потяг диму, коли відчиняли вікно. Я живу в центрі міста, було дуже чутно запах паленого. Де горіло та що, я не розуміла", - говорить Олена, жителька Вознесенська.

Ще в неділю спалахнула суха трава поблизу полігону під Вознесенськом, невдовзі вогонь дістався й до сміттєзвалища. Рятувальники його загасили, але вже пізно вночі місцеві жителі повідомили про нові осередки займання. За добу пожежа охопила 4 гектари. У ДСНС стверджують: територія велика, а працювати на ній складно. У горах сміття, які іноді сягають шести метрів заввишки, самозаймистий метан. Його відразу помітити неможливо.

"Осередки пожежі можуть знаходитися під сміттям на значній глибині, необхідно проводити розчищення з метою ліквідації даних осередків. Також необхідно засипання відходів піском, щоб не допустити попадання кисню під сміття", - говорить Дмитро Сєдих, начальник 12 державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України в Миколаївській області.

Важкої техніки, яка б змогла перегортати сміття на великій території та засипати займання, полігон не має. Відсутні навіть лопати, відра та вода. У ДСНС є і чимало інших зауважень до керівництва підприємства: територію не обгородили, регламенту захоронення відходів - не дотримуються. Пожежі тут траплялися й раніше, тільки от висновків ніхто не зробив.

"Не має средств. Я вважаю, що це проблема не комунального підприємства, це проблема України", - говорить Олександр Зайвий, заступник директора КП "Санітарне очищення міста".

Сміттєзвалище функціонує понад 60 років. Щороку тут захоронюють близько 20 тисяч тонн сміття. На сьогодні полігон уже майже вичерпав свій ресурс. Міський голова Вознесенська Віталій Луков каже: створити новий - маленькому містечку не по кишені.

"Це має бути бізнес, звільнений від податків, тоді бізнес прийде і буде свою справу робить, як це відбувається в західній Європі", - говорить Віталій Луков, міський голова Вознесенська.

За сортування сміття на полігоні відповідає місцеве приватне підприємство. Його ж співробітники і наглядають за територією полігону. Але звичайних охоронців недостатньо. Цю пожежу надзвичайникам вже вдалося приборкати. А от хто винен - має встановити службове розслідування.