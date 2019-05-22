В Україні оголосили штормове попередження. У більшості областей грози, шквальний вітер та град. На Прикарпатті підтопило майже три з половиною тисячі обійсть. Десятки людей евакуювали. Зі школи-інтернату в Солотвиному вивезли дітей. Більше про ситуацію - Жанна Дутчак.

Селяни розповідають напередодні ввечері пішов дощ, але не сильний. Тож біди не чекали. Бурхливий потік ринув із сусідніх сіл і місцева річка Луковець вмить вийшла з берегів. Обійстя пані Мирослави все у воді. Люди вибиралися з хати вплав, через вікна.

"Зять бере якийсь шнур, доньку прив'язує, вікна повибивали, і так через стару хату і так переплили. Одне одного тримали і плили", - говорить Мирослава Приймак, жителька села Гвізд.

"Це страшне, страшне… Всьо поплило".

Вода піднялася на кілька метрів. Тим, хто не міг вибратися з дому сам, допомагали рятувальники. Загалом, у селі підтопило понад півсотні господарств. Знищені майже всі переправи, городина. Домашні тварини загинули.

"Що можемо сьогодні ми розбились депутати на чотири групи ходимо щоб ні одне подвір'я не залишити. Все фіксуємо, будемо просити владу, мусить бути якась допомога", - говорить Дмитро Кріцак, сільський голова.

Найкритичніша ситуація в шести районах. Півсотні сіл у воді. Бурхливі потоки розмили дороги та зруйнували мости.

"Внаслідок руйнування газопроводу припинено газопостачання дваох населених пунктів. спостерігається відключення електропостачання ряду населених пунктів", - говорить Ігор Оксентюк, в. о. начальника управління Дснс в Івано-франківській області.

У місті Калуш потужний потік води зніс у річку пенсіонера, коли той розчищав канаву. Тіло чоловіка водолази шукали більш ніж добу. За прогнозами синоптиків, дощі можуть затриматися в області ще на два тижні.