У ці хвилини в стінах Верховної Ради розпочинається позачергове засідання. Депутатів поза розкладом попросив скликати президент Володимир Зеленський.

Напередодні він підписав Указ і призначив дочасні парламентські вибори на 21 липня. Але закликав депутатів ухвалити зміни до виборчого законодавства - зокрема, скасувати мажоритарну систему та знизити прохідний бар'єр для партій до трьох відсотків.

Перед оприлюдненням документа Зеленський провів консультації з керівництвом Верховної Ради та головами фракцій.

"Партії задекларували бажання йти на вибори, це буде дуже важливий крок для оновлення парламенту і для заведення в парламент нових прогресивних молодих облич, які мають бажання працювати на Україну і на її майбутнє", - говорить Андрій Богдан, голова Адміністрації президента.