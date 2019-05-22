Депутати задекларували бажання йти на вибори - Андрій Богдан [ Редактировать ]
У ці хвилини в стінах Верховної Ради розпочинається позачергове засідання. Депутатів поза розкладом попросив скликати президент Володимир Зеленський.
Напередодні він підписав Указ і призначив дочасні парламентські вибори на 21 липня. Але закликав депутатів ухвалити зміни до виборчого законодавства - зокрема, скасувати мажоритарну систему та знизити прохідний бар'єр для партій до трьох відсотків.
Перед оприлюдненням документа Зеленський провів консультації з керівництвом Верховної Ради та головами фракцій.
"Партії задекларували бажання йти на вибори, це буде дуже важливий крок для оновлення парламенту і для заведення в парламент нових прогресивних молодих облич, які мають бажання працювати на Україну і на її майбутнє", - говорить Андрій Богдан, голова Адміністрації президента.
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