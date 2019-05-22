Представитель президента Андрей Герус рассказал о формировании нового правительства [ Редактировать ]
Новый состав Кабинета министров будет сформирован после парламентских выборов в Украине. Об этом заявил представитель президента в Кабмине Андрей Герус во время заседания правительства в среду, 22 мая.
"Новое правительство будет сформировано после выборов, когда будет парламент и будет новая коалиция - это не мое мнение, это, пожалуй, так законодательство говорит и другого пути нет", - отметил Герус.
По его словам, ситуация с изменением состава правительства до выборов невозможна. Герус добавил, что кандидатов на должность премьер-министра назначит новый парламент.
Напомним, 21 мая Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Кроме того, спикер парламента Андрей Парубий подтвердил информацию об обжаловании роспуска парламента.
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