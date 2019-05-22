Глава государства Владимир Зеленский назначил Андрея Геруса представителем президента в Кабинете министров Украины. Об этом говорится на сайте президента.

Андрей Герус, представитель президента Украины в Кабмине Фото: Укринформ

Ранее новоизбранный президент представил Геруса как своего советника в вопросе энергетики.

"Назначить Геруса Андрея Михайловича Представителем Президента Украины в Кабинете Министров Украины", - говорится в сообщении.

Что известно о представителе президента в Кабмине

Андрей Герус родился в 1982 году в городе Нововолынск в семье шахтера. Получил экономическое образование во Львовском национальном университете им. Ивана Франко (специальность - экономическая кибернетика). Также является исполнительным директором ООО "Конкорд Капитал".

В августе 2014 года был назначен членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Ранее Владимир Зеленский провел ряд кадровых назначений. В частности, он назначил нового главу АП и пятерых его заместителей. Также Зеленский назначил нового начальника Гентштаба.