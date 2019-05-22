Зеленский назначил представителя президента в Кабмине: кто им стал [ Редактировать ]
Глава государства Владимир Зеленский назначил Андрея Геруса представителем президента в Кабинете министров Украины. Об этом говорится на сайте президента.
Андрей Герус, представитель президента Украины в Кабмине Фото: Укринформ
Ранее новоизбранный президент представил Геруса как своего советника в вопросе энергетики.
"Назначить Геруса Андрея Михайловича Представителем Президента Украины в Кабинете Министров Украины", - говорится в сообщении.
Что известно о представителе президента в Кабмине
Андрей Герус родился в 1982 году в городе Нововолынск в семье шахтера. Получил экономическое образование во Львовском национальном университете им. Ивана Франко (специальность - экономическая кибернетика). Также является исполнительным директором ООО "Конкорд Капитал".
В августе 2014 года был назначен членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Ранее Владимир Зеленский провел ряд кадровых назначений. В частности, он назначил нового главу АП и пятерых его заместителей. Также Зеленский назначил нового начальника Гентштаба.
по теме
Зеркаль отреагировала на исчезновение указа о ее назначении в АП
Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль прокомментировала исчезновение с сайта президента указа о ее назначении
Переговоры Украины и России: в штабе Зеленского выступили с заявлением
В штабе Владимира Зеленского задумали референдум о переговорах Украины с Россией
Сергей Шефир: что известно о первом помощнике президента
Президент Украины Владимир Зеленский назначил первого помощника
Президент Украины назначил троих советников
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о новых кадровых назначениях
Зеленский назначил пятерых заместителей главы АП
21 мая Владимир Зеленский назначил главу АП и его пятерых заместителей