Украинский шоумен и телеведущий Александр Педан произвел фурор в сети снимком, на котором внезапно предстал в женском бикини.

Таким образом Александр спародировал одно из фото звезды Дженнифер Лопес, которым она ранее взбудоражила поклонников в сети. На нем Джей Ло позировала в черном бикини и широкополой соломенной шляпе, сидя на пляже. Аналогичный снимок Педан разместил на личной странице в Instagram.

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"Если вы думаете, что рубрика "повторяю фото" закончилась, вы ошибаетесь. ⠀ Решил вам поднять настроение, ловите еще одну пародию, на этот раз Джей Ло. Кстати на Гидропарке уже тепленько", - подписал забавную публикацию ведущий.

Поклонники шоумена комментировали: "Саша, ты разрушаешь мою детскую психику!", "Огонь, Ты прям как родная сестра, ноги б только побрить".

Раньше сообщалось о том, что сын Тины Кароль расстрогал поклонников, а также Каменских заподозрили в беременности.