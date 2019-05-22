Педан шокировал соцсети фото в женском белье [ Редактировать ]
Украинский шоумен и телеведущий Александр Педан произвел фурор в сети снимком, на котором внезапно предстал в женском бикини.
Таким образом Александр спародировал одно из фото звезды Дженнифер Лопес, которым она ранее взбудоражила поклонников в сети. На нем Джей Ло позировала в черном бикини и широкополой соломенной шляпе, сидя на пляже. Аналогичный снимок Педан разместил на личной странице в Instagram.
"Если вы думаете, что рубрика "повторяю фото" закончилась, вы ошибаетесь. ⠀ Решил вам поднять настроение, ловите еще одну пародию, на этот раз Джей Ло. Кстати на Гидропарке уже тепленько", - подписал забавную публикацию ведущий.
Поклонники шоумена комментировали: "Саша, ты разрушаешь мою детскую психику!", "Огонь, Ты прям как родная сестра, ноги б только побрить".
Раньше сообщалось о том, что сын Тины Кароль расстрогал поклонников, а также Каменских заподозрили в беременности.
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