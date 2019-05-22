Джамала удивила чувственным клипом (видео) [ Редактировать ]
Известная украинская певица Джамала представила клип на песню "Solo". Ролик появился на YouTube-канале артистки.
В новом клипе Джамала станцевала в стеклянном кубе. Певица отметила, что это было сложно, поскольку там было жарко "почти как в сауне".
Кроме того, в конструкцию не поступал свежий воздух, а платье певицы было тяжелым из-за украшений.
В ролике звезда появляется в трех разных образах, что соответствует "внутреннему поиску героини".
Джамала отметила, что куб символизирует "хрустальный замок, в котором мы прячемся от реальности и других людей". Также в клипе нет постановщика, все танцы являются импровизацией певицы.
Ранее сообщалось, что сын Тины Кароль расстрогал поклонников, а также Каменских заподозрили в беременности.
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