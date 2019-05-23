Компания Apple уже девятый год подряд занимает первое место в списке самых дорогостоящих брендов в рейтинге Forbes, передает "Униан".

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Стоимость бренда за последний год выросла на 12% и составила $205,5 млрд ($182,8 млрд в прошлом году). Выручку Apple оценили в $265,8 млрд. Первое место в рейтинге компания занимает девятый год подряд.



В пятерку также вошли Google ($167,7 млрд), Microsoft ($125,3 млрд), Amazon ($97 млрд) и Facebook ($88,9 млрд). За год первая пятерка самых дорогих брендов практически не изменилась - Amazon и Facebook поменялись местами.

Ранее сообщалось, что YouTube вводит новые правила, а также что Skype перестал работать.