Президент Владимир Зеленский больше не будет подавать в парламент нынешнего созыва обещанные законопроекты. Об этом заявил представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, пишет УНН.

"Законопроекты готовы, но подаваться они будут только тогда, когда у нас будет большинство, и они обязательно пройдут через Верховную Раду, потому что то, что вчера продемонстрировала Рада - это никак нельзя назвать сотрудничеством. Но все законы, которые предусмотрены в программе президента, они уже наработаны и будут поданы в Верховную Раду", - сказал он.

По его словам, речь идет, в частности, о законе об импичменте, о снятии депутатской неприкосновенности, о незаконном обогащении.

При этом он добавил, что состоявшееся в среду голосование Рады по предложенным президентом поправкам в законодательство о выборах свидетельствует о неспособности нынешнего состава парламента сотрудничать и договариваться с главой государства.

"Для нас это пример того, что Верховная Рада остается просто недоговороспособной. Президент делает из этого выводы", - подчеркнул Стефанчук.

Раньше сообщалось о том, что у Зеленского отреагировали на петицию об отставке. А также в ЦИК объявили о начале избирательного процесса.