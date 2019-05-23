В четверг, 23 мая, президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью перед участниками и гостями форума iForum2019. Об этом сообщает "Радіо Свобода".

Президент начал свое выступление с благодарности организаторам за приглашение и заявил, что "на форуме намного приятнее, чем на Банковой, ведь здесь настоящие живые люди".

Также Зеленский попросил прощения за установленные рамки металлодетекторов, и предложил присутствующим создать стартап по изготовлению альтернативы этим рамкам и даже пообещал стать первым заказчиком.

"Говоря об инновациях и политике, я хочу сказать, что чиновники, политики и инновации - это два разных мира, и это катастрофа. Такое ощущение, что люди с инновациями и политики живут на разных планетах. Чиновники, как правило, используют всего 4 слова: инновация, диджитализация, "гиперлуп" и Илон Маск. После этого они говорят, что "мы все сказали и надо что-то менять. Я один поменять ничего не смогу, мы должны сделать это вместе, ведь у вас всех мозгов больше, чем у меня", - заявил президент.

Читайте также Зеленский отрицает возможность ведения переговоров с Россией - СМИ

"Я не хочу делать пустые обещания, что за пять лет у нас будет 100500 заводов Tesla, соединенные Hyperloop, и Илон Маск будет разрезать красную ленточку. Но мы действительно можем сделать многое вместе. Президент привел в пример Иогана Гутенберга, который изобрел книгопечатный пресс, и тем самым перевернул эпоху. "Но сегодня таких открытий, которые разрывают мир, происходит по несколько в год, и я рад, что живу в такое время", -- отметил Зеленский.

Во время выступления президента на экране продемонстрировали видеоролик, в котором сравнили инновации с политиками, а именно постоянно развивающихся роботов Boston dynamics сравнили с старыми украинскими чиновниками, которые, по мнению президента, могут привести страну к старому летосчислению, как это предложили депутаты российской Госдумы.

Читайте также Зеленский назначил уполномоченного по вопросам реабилитации участников боевых действий

"Мы стоим перед серьезными вызовами, вызовами вчерашнего дня. Но мы можем в это же время говорить о будущем, как сделала это Африка, минуя проводную телефонную связь и перейдя сразу к мобильной. Наши недостатки помогут нам в развитии: отсутствие электросетей приведет к развитию возобновляемой энергетики, отсутствие банковской инфраструктуры - к цифровым банкингам, а отсутствие логистических сетей - к перемещению с помощью дронов", - отметил президент.

Также Владимир Зеленский заявил, что мы движемся по пути инноваций.

Как силовик может шантажировать вас выемкой документов, если документы - цифровые? Как очередной рейдер может поменять собственника в реестре, если этот реестр на блокчейне? Это невозможно. Как это сделать? Мне нравится подход Apple - лучших сотрудников собирают вместе, и их задача - определить, какую отрасль компания может технологически разорвать сегодня. Для того, чтобы сделать низкие тарифы - нужно двигаться к возобновляемой энергии. Чтобы улучшить качество транспорта, нужно развивать эко-транспорт.

"Без инноваций нет конкуренции, без конкуренции нет рабочих мест и производства, нет налогов. А это основные вещи, на которых стоит государство, в котором вам бы хотелось жить. Можете считать меня наивным мечтателем, но мы хотим сделать страну в смартфоне, правительство в смартфоне. Без вас не справиться, но пора это сделать! Это можно ввести благодаря четырем уровням: информация о государстве, коммуникация с государством, транзакции с государством и, как итог, вовлечение в управление государством", - отметил он.

Пользователи социальных сетей разделились во мнениях касательно выступления президента. Одни похвалили его за конструктивность и развитие, другие же считали, что президент не сказал ничего по сути. Однако почти все пользователи сошлись во мнении, что президент Украины должен выступать перед аудиторией на государственном языке.

Раньше сообщалось о том, что у Зеленского отреагировали на петицию об отставке. А также в ЦИК объявили о начале избирательного процесса.