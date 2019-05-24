Движение на дорогах: с июня вступают новые ограничения [ Редактировать ]
С 1 июня в Киеве и области на автодорогах вводятся ограничение движения для грузовиков, тяжелее 24 тонн. Об этом сообщает пресс-центр Службы автодорог в Киевской области.
Ограничение вводится с целью сохранения покрытия дорог во время жары при температуре воздуха выше +28. Грузовики, общим весом более 24 т, с нагрузкой на ось более 7 т, не смогут воспользоваться государственными автодорогами в области с 10:00 до 22:00 часов.
"Для информирования водителей, на этот период, на автодорогах будут установлены временные запрещающие дорожные знаки 3.15 "24 т" и 3.16 "7 т" с табличками 7.4.4 "10.00-22.00" и "t +28 ºС".
Во время действия ограничений водители могут воспользоваться имеющимися площадками для отдыха и стоянками автотранспорта, а также стоянками возле придорожных пунктов сервиса.
Ранее сообщалось, что водительские права будут выдавать украинцам по новым правилам. А в Кабмине утвердили важный проект для водителей.
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