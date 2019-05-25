В здании колледжа вспыхнул масштабный пожар: появились первые подробности [ Редактировать ]
В пятницу, 24 мая, в индийском городе Сурат (штат Гуджарат) в коммерческом здании возник пожар, жертвами которого стали два десятка молодых людей.
Известно, что большинство погибших - подростки 14-17 лет. Пожар вспыхнул в многоэтажном комплексе на третьем и четвертом этажах, где занимались учащиеся курсов по подготовке к экзаменам. По свидетельству очевидцев, люди прыгали из окон.
По предварительной информации, владельцы здания скрылись. Местные власти объявили о выплате компенсаций семьям погибших.
После инцидента власти Гуджарат объявили срочную проверку всех школ, колледжей и частных курсов по подготовке абитуриентов, сообщил прессе главный министр Гуджарата Виджай Рупани.
Ранее сообщалось, что во Франции прогремел взрыв, а также что на Бали произошло извержение вулкана.
по теме
В здании колледжа вспыхнул масштабный пожар, погибли студенты
Как сообщил пожарный офицер, когда начался пожар на верхних этажах здания находились от 50 до 60 человек
В Киеве во время пожара сгорели десять машин (фото)
В ночь на 24 мая в Киеве по адресу улица Мукачевская, 14 произошел пожар
В торговом центре произошел пожар, 19 погибших
Люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись
В Днепре вспыхнул гараж с автомобилем внутри
В пятницу, 24 мая, в центре Днепра в одном из гаражей на проспекте Дмитрия Яворницкого внезапно вспыхнул пожар
Анфиса Чехова шокировала подробностями операции
Популярная певица Анфиса Чехова перенесла операцию по коррекции зрения