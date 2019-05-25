В пятницу, 24 мая, в индийском городе Сурат (штат Гуджарат) в коммерческом здании возник пожар, жертвами которого стали два десятка молодых людей.

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Известно, что большинство погибших - подростки 14-17 лет. Пожар вспыхнул в многоэтажном комплексе на третьем и четвертом этажах, где занимались учащиеся курсов по подготовке к экзаменам. По свидетельству очевидцев, люди прыгали из окон.

По предварительной информации, владельцы здания скрылись. Местные власти объявили о выплате компенсаций семьям погибших.

После инцидента власти Гуджарат объявили срочную проверку всех школ, колледжей и частных курсов по подготовке абитуриентов, сообщил прессе главный министр Гуджарата Виджай Рупани.

Ранее сообщалось, что во Франции прогремел взрыв, а также что на Бали произошло извержение вулкана.