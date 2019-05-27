В Іраку трьох громадян Франції засудили до страти за членство в терористичному угрупованні "Ісламська держава". Французьких ісламістів затримали у Сирії, та згодом передали іракським правоохоронцям.

Нинішня ухвала стала першим смертним вироком для громадян Франції, які воювали на боці Ісламської держави у Сирії та Іраку. Засуджені можуть оскаржити вердикт упродовж місяця.

Рішення іракського суду розкритикувала Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. За словами правозахисників, такі вироки спираються на зізнання, котрі "вибивають" із підсудних тортурами.