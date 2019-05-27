В Іраку засудили до смерті трьох громадян Франції [ Редактировать ]
В Іраку трьох громадян Франції засудили до страти за членство в терористичному угрупованні "Ісламська держава". Французьких ісламістів затримали у Сирії, та згодом передали іракським правоохоронцям.
Нинішня ухвала стала першим смертним вироком для громадян Франції, які воювали на боці Ісламської держави у Сирії та Іраку. Засуджені можуть оскаржити вердикт упродовж місяця.
Рішення іракського суду розкритикувала Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. За словами правозахисників, такі вироки спираються на зізнання, котрі "вибивають" із підсудних тортурами.
по теме
На рынке подорвали автомобиль, есть погибшие
На севере Ирака на рыке прогремел взрыв заминированного грузовика
Каннский кинофестиваль 2019: список победителей и фото самых ярких моментов
В Каннах вручили "Золотые пальмовые ветви" на 72-й церемонии кинофестиваля
В Україні пройшли акції на підтримку полонених моряків
Сотні українців вийшли на головні площі своїх міст, щоб підтримати українських моряків, які вже пів року перебувають у російських тюрмах
Трибунал ООН зобов'язав Росію звільнити українських моряків
Обов'язково до виконання: Міжнародний трибунал ООН з морського права оголосив свій вердикт
Взрыв во Франции: подозреваемого зафиксировали камеры наблюдения
Мужчину, который, предположительно, оставил на пешеходной улице в Лионе взрывное устройство, зафиксировали камеры наблюдения