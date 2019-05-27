Танкер Sea Shark із вантажем нафти єгипетська влада утримує в порту з торішнього грудня

Перші п'ятеро моряків із затриманого в Єгипті танкера Sea Shark сьогодні мають прибути до Одеси. Про це повідомили у фонді допомоги морякам "Ассоль".

У суботу також відпустили решту 12 українців разом із капітаном судна. Вони мають оформити документи і повернутися на батьківщину.

Танкер Sea Shark із вантажем нафти єгипетська влада утримує в порту з торішнього грудня. На його облавку перебував 31 член команди.

З власника судна вимагають 56 мільйонів доларів штрафу за нібито несанкціоноване входження у територіальні води країни.