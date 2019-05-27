Цены в Украине: на сколько подешевели гречка и сало [ Редактировать ]
В Украине подешевели гречка и сало. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.
В частности, подешевела гречка - на 70 коп., до 16,7 грн за кг. Также уменьшилась стоимость сала - на 86 коп., в 75,7 грн за кг. Кроме того, подешевело масло подсолнечное - на 3 коп., до 34,9 грн за кг.
При этом подорожали крупы ячневые - на 2 коп., к 12,65 грн за кг, крупы манные - на 36 коп., до 14,36 грн за кг, макаронные изделия - на 19 коп., до 18,1 грн за кг.
Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения ООС.
Раньше сообщалось о том, что в Украине резко подешевел популярный овощ. А также читайте, сколько украинцы тратят в месяц на еду.
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