В Украине подешевели гречка и сало. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики.

В частности, подешевела гречка - на 70 коп., до 16,7 грн за кг. Также уменьшилась стоимость сала - на 86 коп., в 75,7 грн за кг. Кроме того, подешевело масло подсолнечное - на 3 коп., до 34,9 грн за кг.

При этом подорожали крупы ячневые - на 2 коп., к 12,65 грн за кг, крупы манные - на 36 коп., до 14,36 грн за кг, макаронные изделия - на 19 коп., до 18,1 грн за кг.

Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части зоны проведения ООС.

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