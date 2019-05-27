В NASA опубликовали завораживающее фото приближающейся галактики [ Редактировать ]
В NASA опубликовали завораживающее фото далекой галактики. Большинство из галактик удаляются от Млечного пути, согласно теории Хаббла, которая описывает всеобщее расширение Вселенной. Однако есть и исключения. Messier 90 (М 90) - это одна из немногих галактик, которая движется навстречу Млечному Пути. Недавно телескоп "Хаббл" запечатлел впечатляющую фотографию этого космического объекта и NASA поделилась им со всем миром.
Фото: NASA
Доказательством того, что эта гигантская спиральная галактика в созвездии Девы летит к нам, является ее доплеровское синее смещение. Космические объекты, приближающиеся к нам, обладают синеватым оттенком вследствие сжатия частоты света, а отдаляющиеся - красным.
Важно отметить, что кластер Девы, частью которого является Messier 90, удаляется от нас. Но М 90 на самом деле движется быстрее, чем другие галактики в этом скоплении, создавая впечатление, будто он мчится к Млечному Пути. Колоссальная масса скопления своей гравитацией придает ускорение некоторым галактикам до очень высоких скоростей.
NASA нашли на Луне следы падения космического корабля.
по теме
Николай Тищенко шокировал снимком в ванной
Украинский ресторатор и ведущий Николай Тищенко шокировал снимком в ванной
Над Россией пронесся разрушительный смерч (видео)
В российском Ростове-на-Дону над водохранилищем Ростовское море образовался мощный смерч
Над Австралией пролетели два метеорита (видео)
Оба небесных тела озарили небо яркими вспышками света
NASA начали проект по постройке лунной станции
Ведомство заключило контракт с компанией Maxar Technologies на постройку первого модуля лунной станции LOP-G
США розпочали втілення програми з освоєння Місяця
США зробили перший крок до втілення програми з освоєння Місяця. Інженери НАСА узялися за створення енергетичного модуля та електро-динамічного двигуна для навколомісячної станції