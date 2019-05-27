В NASA опубликовали завораживающее фото далекой галактики. Большинство из галактик удаляются от Млечного пути, согласно теории Хаббла, которая описывает всеобщее расширение Вселенной. Однако есть и исключения. Messier 90 (М 90) - это одна из немногих галактик, которая движется навстречу Млечному Пути. Недавно телескоп "Хаббл" запечатлел впечатляющую фотографию этого космического объекта и NASA поделилась им со всем миром.

Фото: NASA

Доказательством того, что эта гигантская спиральная галактика в созвездии Девы летит к нам, является ее доплеровское синее смещение. Космические объекты, приближающиеся к нам, обладают синеватым оттенком вследствие сжатия частоты света, а отдаляющиеся - красным.

Важно отметить, что кластер Девы, частью которого является Messier 90, удаляется от нас. Но М 90 на самом деле движется быстрее, чем другие галактики в этом скоплении, создавая впечатление, будто он мчится к Млечному Пути. Колоссальная масса скопления своей гравитацией придает ускорение некоторым галактикам до очень высоких скоростей.

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