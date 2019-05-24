Зеленский подписал указ о преодолении последствий наводнения на Закарпатье [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий чрезвычайной ситуации природного характера на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Указ №325 / 2019 опубликован на официальном сайте президента.
Так, указом поручено Кабинету министров Украины безотлагательно обеспечить надлежащую координацию и взаимодействие центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по вопросам преодоления последствий, вызванных чрезвычайной ситуацией, усиление контроля за реализацией мероприятий по преодолению таких последствий.
Также, решить в установленном порядке вопрос финансирования и обеспечения необходимыми ресурсами для осуществления мероприятий по ликвидации последствий, вызванных чрезвычайной ситуацией, нормализации обстановки на пострадавших территориях.
Вместе с Закарпатской и Ивано-Франковской областными государственными администрациями: обеспечить ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, в том числе проведение аварийно-спасательных, ремонтных, строительных работ для восстановления жилых домов, транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства, инженерных сооружений и коммуникаций, организовать проведение в полном объеме противопаводковых работ.
Обеспечить население питьевой водой, необходимой медицинской помощью и медикаментами, предметами первой необходимости. Осуществлять оперативное, полное информирование населения об обстановке на пострадавших территориях и меры, предпринимаемые для преодоления последствий чрезвычайной ситуации и нормализации жизнедеятельности.
Также указом постановлено предложить органам местного самоуправления Закарпатской и Ивано-Франковской областей решить в установленном порядке вопрос финансирования, предоставления необходимой помощи для преодоления последствий чрезвычайной ситуации на пострадавших территориях.
Ранее сообщалось, что в Закарпатье ребенка унесло течением.
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