На Закарпатье ребенка унесло течением [ Редактировать ]
На Закарпатье ребенок упал в реку и его унесло течением, сообщает "УНН".
"В четверг перед обедом в райцентре Воловец произошло ЧП - местный 5-классник, уйдя на перемене из школы посмотреть на реку, уровень воды в которой резко поднялся в результате паводка, упал в воду. Быстрое течение подхватило его и понесло прочь на глазах людей", - говорится в сообщении.
Очевидцы пытались спасти ребенка, но безуспешно. "Сейчас мальчика ищут ниже по течению. Очень надеемся, что поиски дадут результат, и ребенок выживет", - сказал и.о. председателя ОГА Ярослав Галас.
Ранее сообщалось, что под Киевом подорвали ресторан, а также что под Черниговом женщина напала на соседку с молотком.
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