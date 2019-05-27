Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект об импичменте президента на этой неделе. Об этом заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина

"Следующее, у нас был план рассмотреть закон об импичменте. Во время избирательной кампании на этом неоднократно настаивал еще кандидат в президенты Владимир Зеленский. Вы сделали замечание, что было неправильно его рассматривать между первым и вторым туром. Мы дождались второго тура. Но парламент не может ждать бесконечно, мы должны принимать решения. Поэтому я уверен, что в ближайший период мы должны рассмотреть законопроект о ВСК", - заявил глава Рады.

Парубий отметил, что у Владимира Зеленского есть три дня для внесения президентского законопроекта.

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"Я только напомню уважаемым коллегам, что мы рассматриваем не отдельный закон об импичменте. Мы рассматриваем закон о временных следственных комиссиях. Поскольку это также следственная комиссия должна делать, предусмотрена также позиция и об импичменте. И уже в среду комитет перейдет к его рассмотрению. Я хочу отметить, что у президента есть еще три дня. Мы даем три дня на то, чтобы была внесена его версия. Если его версия внесена не будет, мы начнем рассмотрение во втором чтении депутатского законопроекта", - добавил он.

Напомним, в Верховной Раде не приняли решение о рассмотрении закона о выборах. А замглавы АП заявил, что законопроект об импичменте уже готов.