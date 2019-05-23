В Верховном суде была зарегистрирована вторая исковая жалоба. Ходатайство поступило вскоре после того, как в этот же день в суд поступил иск о незаконности роспуска Верховной Рады.

"Заявление подано физическим лицом сегодня, 23 мая 2019 года. Это дело зарегистрировано под номером 9901/278/19", - сообщили в пресс-службе суда.

В случае, как и с первой жалобой, у суда есть пять дней, чтобы вынести определение о следующих процессуальных действиях.

"Таким образом, в Верховном суде находятся два исковых заявления с аналогичными требованиями. Суд будет информировать о дальнейших процессуальных шагах по указанным делам", - добавили в пресс-службе.

Ранее Владимир Зеленский назвал причину роспуска парламента.