Роспуск Рады: Верховный суд зарегистрировал еще один иск [ Редактировать ]
В Верховном суде была зарегистрирована вторая исковая жалоба. Ходатайство поступило вскоре после того, как в этот же день в суд поступил иск о незаконности роспуска Верховной Рады.
"Заявление подано физическим лицом сегодня, 23 мая 2019 года. Это дело зарегистрировано под номером 9901/278/19", - сообщили в пресс-службе суда.
В случае, как и с первой жалобой, у суда есть пять дней, чтобы вынести определение о следующих процессуальных действиях.
"Таким образом, в Верховном суде находятся два исковых заявления с аналогичными требованиями. Суд будет информировать о дальнейших процессуальных шагах по указанным делам", - добавили в пресс-службе.
Ранее Владимир Зеленский назвал причину роспуска парламента.
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