Законопроект об импичменте уже готов - замглавы АП [ Редактировать ]
Законопроект об импичменте уже готов к внесению в парламент. Об этом заявил замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает "РБК-Украина".
Он также добавил, что законопроект об отмене депутатской неприкосновенности находится в парламенте.
"Это в ближайшее время. Законопроект об импичменте президента, о процедуре лишения его иммунитета - эти законопроекты готовы к внесению", - заявил Рябошапка.
По законопроекту о депутатской неприкосновенности Рябошапка добавил, что он готов ко второму чтению.
"Законопроект о неприкосновенности есть сегодня в парламенте. Он готов ко второму чтению. Парламент мог бы проголосовать, но парламент избегает этого", - заявил он.
Напомним, в Верховной Раде не приняли решение о рассмотрении закона о выборах.
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